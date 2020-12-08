شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: نحترم النجم الساحلي لكن لا نخشاه فنحن ذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون على مباراة فريقه ضد النجم الساحلي الساحلي في دور الـ32 بالكونفدرالية، موضحًا: "نحترم خصمنا النجم وسنقدم ما علينا في المباراتين ومقتنع بأن لكل مجتهد نصيب ولا نخشى مواجهته فنحن ذئاب الجبل".

قال خلال تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورتس: "الموسم المقبل سيكون شرس وكله سيكون في صالح الكرة المصرية ومنتخب مصر ومن الصعب التكهن ببطل الدوري والهابطين وفرق المربع الذهبي بالموسم الجديد".

شدد: "يتبقى جزء من قيمة صفقة إنتقال طاهر محمد طاهر وهي مجدولة حسب اتفانا مع الأهلي في العقد الموقع بين الطرفين" ، وأردف: "طاهر محمد طاهر استطاع إقناع موسيماني بقدراته مع الأهلي بدليل إنه أشركه أساسيا في مباراة نهائي الكأس".