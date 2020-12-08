تعرف على قائمة منتخب الشباب لبطولة شمال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: أعلن ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، قائمة اللاعبين التي ستغادر في الثامنة صباح الثلاثاء إلى تونس، لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا. وضمت القائمة 26 لاعبا كالتالي: حراسة المرمى: حمزة علاء - السيد عطية - محمد جمال. خط الدفاع: حسام عبد المجيد - حازم هاني - عبد الرحمن العشري - محمد المغربي- محمد أشرف - ياسين مرعي - أحمد عيد - مصطفى أشرف - محمود صابر (محترف بالنجم الساحلي التونسي وينضم من العاصمة التونسية). خط الوسط: زياد كمال - محمود جهاد - عربي بدر - رشاد المتولي - محمود عبد المحسن - زياد فرج - عبد الغني محمد - كريم محمد - أحمد نبيل "كوكا" - يوسف حسن - إبراهيم عادل. الهجوم: حسام أشرف - أسامة فيصل - أحمد شريف.

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