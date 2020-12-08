بعد انتشار صورته.. المقاصة يضم الطفل يوسف لبراعم النادي مجانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أعلن المهندس أحمد عبد الخالق، رئيس لجنة الكرة بنادي مصر المقاصة والمتحدث الرسمي للنادي ورئيس الشركة الراعية، ضم الطفل يوسف - الذي انتشرت صورته وهو يقلد تدريبات فريق كرة قدم خارج أسوار أحد الأندية - لصفوف فرق أكاديميات البراعم بنادي المقاصة باعتبارها منحة مجانية لهذا الطفل الذي ينتمي لعائلة بسيطة وتحقيق حلمه في ممارسة كرة القدم رغم ظروفه الخاصة.

وأكد العميد سيد متولي، المدير الرياضي لنادي المقاصة ومدير التعاقدات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة مساءً الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على القناة الأولى: "المهندس أحمد عبد الخالق تفاعل بشكل فوري مع صورة الطفل يوسف التي انتشرت علي السوشيال ميديا ، وقرر تقديم منحة شاملة له ورعايته رياضيا من خلال ضمه لأحد فرق البراعم التابعة للنادي بالقاهرة، مع توفير كافة المستلزمات والمهمات الرياضية التى يحتاجها،".

وأضاف: "يأتي ذلك في إطار مشروع الألف محترف التي يتبناه نادي المقاصة، وسيتم تقديم 10 منح مجانية للمواهب من عائلات غير ميسورة ماديا وذلك ضمن الدوري المجتمعي للمقاصة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة صورة الطفل يوسف وهو يقوم بمتابعة وتقليد تدريبات فريق كرة قدم خارج أسوار أحد أندية مدينة الشروق، وقام الاعلامي وائل الابراشي باستضافة الطفل وخاله لتحقيق حلمه خاصة ان وزارة الرياضة تابعت الموقف لدعم هذا الطفل رياضيا ضمن دور الدولة في الاهتمام بكل الطوائف الرياضية.

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