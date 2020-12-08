بعد انتشار صورته.. المقاصة يضم الطفل يوسف لبراعم النادي مجانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:
أعلن المهندس أحمد عبد الخالق، رئيس لجنة الكرة بنادي مصر المقاصة والمتحدث الرسمي للنادي ورئيس الشركة الراعية، ضم الطفل يوسف - الذي انتشرت صورته وهو يقلد تدريبات فريق كرة قدم خارج أسوار أحد الأندية - لصفوف فرق أكاديميات البراعم بنادي المقاصة باعتبارها منحة مجانية لهذا الطفل الذي ينتمي لعائلة بسيطة وتحقيق حلمه في ممارسة كرة القدم رغم ظروفه الخاصة.
وأكد العميد سيد متولي، المدير الرياضي لنادي المقاصة ومدير التعاقدات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة مساءً الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على القناة الأولى: "المهندس أحمد عبد الخالق تفاعل بشكل فوري مع صورة الطفل يوسف التي انتشرت علي السوشيال ميديا ، وقرر تقديم منحة شاملة له ورعايته رياضيا من خلال ضمه لأحد فرق البراعم التابعة للنادي بالقاهرة، مع توفير كافة المستلزمات والمهمات الرياضية التى يحتاجها،".
وأضاف: "يأتي ذلك في إطار مشروع الألف محترف التي يتبناه نادي المقاصة، وسيتم تقديم 10 منح مجانية للمواهب من عائلات غير ميسورة ماديا وذلك ضمن الدوري المجتمعي للمقاصة".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة صورة الطفل يوسف وهو يقوم بمتابعة وتقليد تدريبات فريق كرة قدم خارج أسوار أحد أندية مدينة الشروق، وقام الاعلامي وائل الابراشي باستضافة الطفل وخاله لتحقيق حلمه خاصة ان وزارة الرياضة تابعت الموقف لدعم هذا الطفل رياضيا ضمن دور الدولة في الاهتمام بكل الطوائف الرياضية.
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