الإنتاج الحربي يكشف لمصراوي سبب بيع عامر عامر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

كشف خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، سبب بيع عامر عامر إلى سيراميكا كليوباترا في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب القيد.

وقال مهدي، في تصريحات خاصة ليلا كورة: "قررنا بيع عامر عامر للاستفادة المالية لانتهاء عقده بنهاية الموسم، لذلك فضلنا الاستفادة المالية منه حيث كان يحق له التوقيع في يناير لأي ناد".

وأضاف: "عامر عامر حارس مميز وسيتألق مع سيراميكا في الموسم المقبل".

وأكمل: "حصلنا على خدمات الحارس محمد الحضري من نادي سيراميكا بجانب مقابل مادي في صفقة بيع عامر عامر".

وأوضح: "الإنتاج الحربي دعم الفريق بالصفقات التي يحتاجها مختار مختار، وجميعهم لاعبين على أعلى مستوى".

وأتم مدير الكرة بالإنتاج قائلا: "سيسعى الإنتاج خلال الموسم المقبل للتواجد وسط الكبار وفي المراكز المتقدمة ببطولة الدوري".