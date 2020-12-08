الزمالك: صفقات إرضاء الجمهور مرفوضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أيمن يونس، عضو لجنة الكرة في الزمالك، أنه ناديه لن يبرم صفقات من أجل إرضاء الجماهير، مشيرًا إلى أن الفريق يضم لاعبين مميزين.

وقال يونس، في تصريحات هاتفية عبر قناة "الزمالك": "الزمالك لن يسقط، الأمور تسير بخير، النادي غني ولديه مبالغ مالية كبيرة ستمكنا من تجاوز أي أزمة".

وأضاف: "لن نبرم صفقات جديدة لإرضاء الجماهير فقط، ذلك الأمر مرفوض، هدفنا تدعيم الفريق بلاعبين سوبر مع الاحتفاظ بالقوام الحالي".

وتابع: "لا أرى في الزمالك إلا التعاقد مع لاعبين دوليين، والقوام الحالي للفريق مميز للغاية ويضم لاعبين على أعلى مستوى في كل مركز".

وأتم يونس قائلا: "أتمنى أن تتحد جماهير الزمالك لمساندة فريق الكرة ببطولة الدوري دون الالتفات للقضايا الفرعية والشائعات، أول 4 مباريات هم الدوري بالنسبة لي".