محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أكد أيمن يونس، عضو لجنة الكرة في الزمالك، أنه ناديه لن يبرم صفقات من أجل إرضاء الجماهير، مشيرًا إلى أن الفريق يضم لاعبين مميزين.
وقال يونس، في تصريحات هاتفية عبر قناة "الزمالك": "الزمالك لن يسقط، الأمور تسير بخير، النادي غني ولديه مبالغ مالية كبيرة ستمكنا من تجاوز أي أزمة".
وأضاف: "لن نبرم صفقات جديدة لإرضاء الجماهير فقط، ذلك الأمر مرفوض، هدفنا تدعيم الفريق بلاعبين سوبر مع الاحتفاظ بالقوام الحالي".
وتابع: "لا أرى في الزمالك إلا التعاقد مع لاعبين دوليين، والقوام الحالي للفريق مميز للغاية ويضم لاعبين على أعلى مستوى في كل مركز".
وأتم يونس قائلا: "أتمنى أن تتحد جماهير الزمالك لمساندة فريق الكرة ببطولة الدوري دون الالتفات للقضايا الفرعية والشائعات، أول 4 مباريات هم الدوري بالنسبة لي".
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك: صفقات إرضاء الجمهور مرفوضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.