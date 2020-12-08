الخليج 365 يكشف سبب استقالة محمد عطية من اللجنة المؤقتة للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف مصدر مسؤول في الزمالك سبب استقالة المستشار محمد عطية من منصبه كعضو في اللجنة المؤقتة لإدارة النادي.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي: "سبب استقالة محمد عطية هو الخلافات المستمرة في وجهات النظر بينه وبين لجنة الكرة".

وكانت وزارة الشباب والرياضة وافقت على استقالة محمد عطية من لجنة إدارة نادي الزمالك، ليتم تعيين عماد عبد العزيز بدلاً منه.

يُذكر أن وزارة الشباب والرياضة قررت إيقاف مجلس إدارة القلعة البيضاء بشكل مؤقت بسبب وجود مخالفات مالية، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما ستسفر عنه النتائج، مع تعيين لجنة مؤقتة برئاسة أحمد البكري لحين الانتهاء من التحقيقات أو حلول موعد الانتخابات المقبلة أيهما أقرب.