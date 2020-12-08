إبراهيم حسن: تعرضنا لظلم تحكيمي أمام الأهلي.. وبانون لاعب جيد لكنه عادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي أمام الأهلي في نصف نهائي كأس مصر، والذي فاز به الفريق الأحمر بعد عبور الفريق السكندري والفوز على طلائع الجيش في النهائي.

وقال حسن في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" كان لدينا طموح كبير أمام الأهلي وشعرنا بأن البطولة في المتناول بعد حالة الاجهاد التي تعرض لها الأهلي بسبب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك".

وأضاف:" ليس عيبًا ان تخسر أمام الأهلي لكن تعرضنا للظلم في هذا المباراة في ركلة جزاء واضحة لفريقي وأيضا كرة علي معلول التي كانت في نهاية اللقاء واستكمل اللعب لصالح الأهلي وجاء بعدها هدف الفوز للفريق الأحمر".

واوضح، أنه طلب من الحكم تطبيق العدل فقط وإعطاء فريق الاتحاد السكندري حقه، لكنه رفض الذهاب إلى تقنية الـ VAR للتأكد من صحة قرار ركلة الجزاء لصالح فريقه.

وأشار إلى أن الأهلي مع موسيماني لا يقدم الكرة المنتظرة فمستواه لم يكن جيد في نهائي دوري أبطال إفريقيا ومباراتي الكأس، لافتا أنه ليس ضد المدرب الجنوب إفريقي لكنه يتحدث فنيًا وليس حصولة على لقب الكأس أو الدوري دليل على قوته.

وتابع:" موسيماني لم يقدم مباراة قوية سوى مواجهة الوداد في المغرب، والأهلي يفوز بقوة الفريق وخبرة اللاعبين المتواجدين معه".

وأتم:" المغربي بدر بانون لاعب جيد لكنه عادي والأهلي يستطيع التعاقد افضل من ذلك بكثير، وما يحدث من الأرقام التي نسمعها بشأن الصفقات الجديدة "تهريج".