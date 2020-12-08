ملف الإثنين.. تعديلات جديدة في الزمالك.. رقم قياسي جديد لصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365): زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الإثنين 7 ديسمبر 2020. تعديلات جديدة في الزمالك.. استقالة محمد عطية.. وإعادة هيكلة اللجنة الفنية كاف يعلن 5 قرارات حاسمة في دوري أبطال إفريقيا الكشف عن موقف فايلر من عرض الدوري الفرنسي "أسامح مَن أساء في حقي".. أحمد الشيخ يودع الأهلي برسالة مؤثرة تعرف على نتائج قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 استمرار إصابة أوباما وجمعة بكورونا.. ومسحة جديدة خلال 48 ساعة رسميا.. تعافي وليد سليمان من الإصابة بفيروس كورونا صالح جمعة ومحمد إبراهيم يتصدران قائمة سيراميكا النهائية للموسم الجديد عودة طارق حامد وبنشرقي لتدريبات الزمالك.. وتواجد عبدالحليم علي مازن مرزوق لمصراوي: لائحة جديدة لكأس السوبر الموسم المقبل

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