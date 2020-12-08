ريال مدريد الإسباني يهنئ الأهلي بتتويجه بدوري أبطال أفريقيا

أرسل نادي ريال مدريد الإسباني تهنئة رسمية للنادي الأهلي بمناسبة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه. وقال بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد:" فلورنتينو بيريز رئيس النادي ينقل تحياته لادارتكم وجهازكم الفني واللاعبين والجماهير بهذا الانجاز". ويتصدر ريال مدريد قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بالألقاب القارية. يذكر ان النادي الاهلي سيشارك في كأس العالم للأندية في فبراير المقبل.

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