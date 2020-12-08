والد مروان محسن: انتظروا من نجلي آداء قوي في الموسم الجديد

أكد محسن ثروت والد اللاعب مروان محسن مهاجم الأهلي ، أن نجله قدم مباراة كبيرة أمام طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.
وقال محسن عبر برنامج '' البريمو '' المذاع عبر قناة ten"" : نجلي يحتاج الدعم والمساندةمن جمهور النادي الأهلي ، وسيظهر بشكل أفضل في الموسم القادم بفضل مساندة الجمهور ، وهو من أفضل مهاجمي مصر.
وتعرض مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، خلال الموسم المنقضي لهجوم
يذكر أن النادي الاهلي توج بالثلاثية في الموسم المنتهي حيث توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز وكأس مصر، وسيواجه نادي نهضة البركان المغربي في السوبر الافريقي وطلائع الجيش في السوبر المصري، كما سيشارك في كاس العالم للاندية.
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