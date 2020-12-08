إبراهيم سعيد: أزمة الزمالك ستستمر لفترة طويلة

أكد ابراهيم سعيد نجم الكرة

المصرية الأسبق أن الأزمة الإدارية التي يمر بها الزمالك بعد حل مجلس الإدارة ستستمر لفترة طويلة ولن تنتهي في الوقت الحالي.

وقال سعيد في تصريحات لبرنامج البريمو المذاع عبر قناة Ten أن تواجد أسماء ذات قيمة كبيرة

في لجنة الكرة ليس شرطاً أساسياً لنجاحها ، حيث أن لكل منهم رأيًا خاصًا سيختلف عن رأي الآخر، والمتضرر الوحيد في نهاية الأمر هو فريق الكرة بنادي الزمالك.

يرى ابراهيم سعيد نجم الكرة

المصرية الأسبق أن صفقة أحمد الشيخ كانت ستفيد الزمالك كثيراً لو كانت لجنة الكرة نجحت في إتمامها ، وأن الفريق بحاجة إلى لاعب بإمكانيات الشيخ.

وأضاف سعيد لتصريحات لبرنامج البريمو المذاع عبر قناة '' Ten ‘’ تصريحات الشيخ السابقة لا علاقة لها بإمكانيات اللاعب الفنية وإفادته للفريق ، فهناك الكثير من اللاعبين لعبوا للقطبين.