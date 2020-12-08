تعيين المستشار عماد عبدالعزيز عضواً باللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك

قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تعيين المستشار عماد عبدالعزيز، عضواً باللجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير نادي الزمالك.

وكان وزير الرياضة وافق على قبول استقالة المستشار محمد عطية من اللجنة المؤقتة، بعد تقديم استقالته مساء الاحد.

ويأتي ذلك خلال جلسة جمعت الدكتور أشرف صبحي مع المستشار

أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك، كما تشكلت لجنة الكرة بنادي الزمالك والتي تضم كل من " فاروق جعفر، أحمد عبد الحليم، محمد حلمي، تامر عبد الحميد دونجا، حسين السيد، أيمن يونس".

كما تم تعيين خالد رفعت مديراً للتسويق، وفوزي العريان مديراً للشئون القانونية، ونبيل عبد الفتاح مديرا للعلاقات العامة بالزمالك وصلاح شاكر مساعد للعلاقات العامة، ونصر الدين عزام مستشارا قانونيا للقضايا الخارجية بالنادي، فيما لم يتم حسم منصب المدير التنفيذي حتى الآن.

يذكر أن وزارة الرياضة أصدرت قرارا بحل مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتحويل مجلسه للنيابة العامة بسبب مخالفات مالية.