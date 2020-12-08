إبراهيم فايق يكشف أعضاء لجنة الكرة بنادي الزمالك

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، تشكيل لجنة الكرة بنادي الزمالك، بعد خروج أشرف قاسم وعبدالحليم علي من اللجنة.

وتولى أشرف قاسم منصب المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، في حين تولى عبدالحليم على مدير الكرة بالنادي.

وقال فايق خلال برنامجه عبر قناة اون تايم سبورتس،

" عضوية لجنة الكرة بنادي الزمالك ستضم كل من فاروق جعفر وأيمن يونس وأحمد عبدالحليم ومحمد حلمي وحسين السيد وتامر عبدالحميد دونجا".

وأصاف " خالد رفعت سيتولى منصب مدير التسويق بالزمالك، كما سيتم تعيين

متحدث رسمي باسم النادي".

وكان وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي وافق على استقالة محمد عطية من اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، بعد أن تقدم باستقالته مساء الاحد.

وكانت وزارة الرياضة أصدرت قرارا بحل مجلس ادارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتحويل مجلسه للنيابة العامة بسبب مخالفات مالية، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي برئاسة المستشار أحمد البكري.