أشرف قاسم مشرفاً عاما على قطاع الكرة

قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تعيين أشرف قاسم مشرفا عاما على قطاع الكرة بنادي الزمالك، وذلك خلال الجلسة التي جمعته مع المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك.
كما قرر وزير الرياضة تعيين عبدالحليم علي مديرا للكرة بنادي الزمالك وخالد رفعت في إدارة التسويق بالناديوترشيح حسين السمري مديرا تنفيذيا بنادي الزمالك.
ووافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على قبول استقالة المسشتار محمد عطية عضو اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك.
وكان المسشتار محمد عطية، تقدم باستقالته من اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك لوزير الشباب
وتأتي موافقة وزير الرياضة على قبول استقالة محمد عطية خلال اجتماعية مع المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير الزمالك.
يذكر أن وزارة الرياضة أصدرت قراراً بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والأهلي، بحل مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وتحويل المجلس للنيابة العامة بسبب مخالفات مالية، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي.
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