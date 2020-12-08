مفاجأة للعرب: مستثمر إماراتي يشتري 50 % من اسهم نادي إسرائيلي

أقدم الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي، على خطوة مفاجئة اليوم الإثنين بشراء حوالي 50 % من اسهم نادي بيتار القدس الإسرائيلي لكرة القدم.

وواصلت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل تطوير العلاقات بينهما على كافة الأصعدة في الفترة الأخيرة.

وينتمي قطاع من مشجعي بيتار للتيار اليميني وغالبًا ما يرددون هتافات مناهضة للعرب.

وأعلن نادي بيتار الفائز بلقب الدوري الإسرائيلي ست مرات اليوم الإثنين أنه “يوم تاريخي ومُثير”.

وأكد آل نهيان أنه يأمل في قيادة النادي ضد الأفكار اليمينية، ووفقًا لنادي بيتار فإنه قد يضخ 300 مليون شيكل (92 مليون و200 الف دولار) كاستثمارات في النادي خلال الأعوام العشرة المقبلة.

وتقدم اتحاد الكرة الإسرائيلي بالتهنئة للأطراف المعنية على هذا الأتفاق.

وفي سبتمبر الماضي تم توقيع اتفاق تطبيع بين إسرائيل وكل من دولتي الإمارات والبحرين، في أول أتفاق من هذا النوع بين الدول العربية وإسرائيل في أخر ربع قرن.