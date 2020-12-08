ساوثهامبتون ينتصر خارج ملعبه ويرتقي للمركز الخامس 

استعاد فريق ساوثهامبتون ذاكرة الانتصارات وحقق فوزاً هاماً على مستضيفه برايتون بهدفين مقابل هدف الاثنين ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.



أقيمت المباراة على ملعب فالمر معقل برايتون وتقدم أصحاب الأرض عن طريق باسكال غروز من ركلة جزاء في الدقيقة 26 قبل أن يتعادل فيسترغارد لساوثهامبتون من ضربة رأس رائعة، وفي الدقيقة 81 أحرز المهاجم الدولي العائد من الإصابة داني إنغز الهدف الثاني للضيوف من ركلة جزاء.



ولجأ حكم اللقاء دافيد كووت إلى تقنية الفيديو "VAR" لاحتساب ركلة جزاء ساوثهامبتون وسط اعتراض شديد من لاعبي برايتون.



ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس بعد أن حقق فوزه السادس مقابل تعادلين وثلاث هزائم، فيما تجمد رصيد برايتون عند 10 نقاط في المركز السادس عشر.

المصدر: بي إن سبورت