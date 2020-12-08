الامارات | شباب الأهلي والوحدة يبحثان عن العلامة الكاملة في السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي والوحدة يبحثان عن العلامة الكاملة في السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلب فريقا شباب الأهلي والوحدة مواصلة حصد العلامة الكاملة في دوري الرجال بكرة السلة للموسم الحالي، حين يخوضان في السابعة من مساء اليوم الجولة الثالثة في إياب الدور التمهيدي.

ويدافع «فرسان دبي» عن صدارة مجموعته الأولى بلقائه مضيفه الوصل، على أن يحل «العنابي» ضيفاً على الجزيرة، سعياً وراء الانتصار السابع على التوالي.

كما تشهد الجولة في التوقيت ذاته لقاء البطائح ومضيفه النصر، في مواجهة يسعى فيها الفريقان لحسم المركز الثالث للمجموعة الثالثة، قبل أن يسدل الستار بلقاء المجموعة الثانية بين العين وضيفه بني ياس.

ويسعى شباب الأهلي إلى حصد الانتصار السادس على التوالي، والارتقاء إلى النقطة 12 التي تضمن له فض شراكته على صعيد المركز الأول مع الشارقة المرتاح في هذه الجولة، فيما يطلب «الامبراطور» رد اعتبار خسارته الشهر الماضي في مرحلة الذهاب بنتيجة «68-78»، وحصد انتصاره الأول في البطولة، الذي يتيح له التخلي عن المركز الأخير، والارتقاء إلى النقطة الثامنة.

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