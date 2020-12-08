الامارات | شغف كرة القدم يعود مجدداً بمواجهة العملاقين ميسي ورونالدو

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود شغف التنافس بين الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سيطر على كرة القدم، خلال العقد الماضي، حينما يتواجه الثنائي اللامع اليوم، عندما يستضيف برشلونة الإسباني يوفنتوس الإيطالي، في مباراة صراع الصدارة، ضمن دوري أبطال أوروبا. وسيكون هذا اللقاء الأول بينهما، منذ انتقال رونالدو من ريال مدريد الإسباني، إلى يوفنتوس عام 2018. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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