الامارات | رابطة المحترفين تستقبل وفداً إسرائيلياً لتعزيز التعاون في كرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المحترفين تستقبل وفداً إسرائيلياً لتعزيز التعاون في كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت رابطة المحترفين لكرة القدم بأن وفداً رسمياً يمثل رابطة المحترفين الإسرائيلية وصل إلى الدولة، أمس، عبر مطار دبي الدولي، في زيارة تستمر ثلاثة أيام.

وضم الوفد رئيس رابطة الدوري الإسرائيلي للمحترفين إيريز خيلفون، وعدداً من المسؤولين، وكان في استقبالهم بمطار دبي عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، سعيد الكعبي.

وقالت الرابطة في بيان: «تأتي الزيارة لبحث التعاون مع الرابطة في العديد من المجالات الرياضية، بهدف خدمة اللعبة الشعبية في الدولتين على حد سواء، حيث وضعت الرابطة برنامجاً للزيارة التي تستمر ثلاثة أيام، يشهد العديد من المناقشات حول آليات التعاون والشراكة وتبادل الخبرات بين الجانبين، إضافة إلى عقد اجتماع موسع بين الطرفين».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news