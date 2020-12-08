الامارات | البلوشي: المنتخب بحاجة إلى مدرب مواطن

شكرا لقرائتكم خبر عن البلوشي: المنتخب بحاجة إلى مدرب مواطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدرب السابق لأندية مصفوت والحمرية ودبا الحصن، سليمان البلوشي، أن مسألة نيل المنتخب الوطني لبطاقة التأهل عن مجموعته في التصفيات المزدوجة لنهائيات كاس العالم 2022 وآسيا 2023 ليست صعبة أو عسيرة، على الرغم من موقف المنتخب الحالي، ووجوده في المركز الرابع، على حد تعبيره.

وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن «العملية بحاجة إلى تدخل فوري بعد الصورة الضعيفة التي ظهر عليها المنتخب في المباريات الودية أخيراً، بقيادة المدرب المقال الكولومبي بينتو».

وأضاف: «الأبيض الإماراتي بحاجة إلى مدرب مواطن لقيادته في التصفيات أكثر من حاجته لمدرب أجنبي، إذ يجب استثمار الوقت القليل المتبقي للمباريات الرسمية، لأن المدرب المواطن موجود في الدولة، ولكونه يدرك ما يحتاجه اللاعب في الوقت الحاضر».

وتابع: «الساحة التدريبية تضم مدربين مواطنين قادرين على تسلم المهمة، بداية من مهدي علي، ومساعد مدرب المنتخب الحالي سليم عبدالرحمن، والدكتور عبدالله مسفر، وآخرين، ممن هم قادرون على المضي به بعيداً».

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