الامارات | راشد البلوشي يتمسك بلقب بطولة السلم للدراجات الهوائية

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد البلوشي يتمسك بلقب بطولة السلم للدراجات الهوائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفظ دراج «فريق تريك أم 7»، راشد البلوشي، بلقب منافسات النسخة الخامسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية «فئة الهواة»، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، في منطقة سيح السلم بمحمية المرموم، وبجوائز مالية تبلغ مليون درهم.

وقطع البلوشي مسافة السباق البالغة 127 كيلومتراً بزمن قدره 3,09,30 ساعات، وجاء ياسر البلوشي من فريق شرطة دبي ثانياً بزمن 3,09,33 ساعات، وحصل دراج فريق «تريك أم 7» حارب إبراهيم على المركز الثالث بزمن 3,13,41 ساعات.

ونال فريق «تريك أم 7» المركز الأول على مستوى الفرق، بمجموع أفضل ثلاثة دراجين بزمن قدره 9,37,00 ساعات.

من جهته، وجّه الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عمير بن جمعة الفلاسي، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي وجه سموه بتنظيم تلك البطولة، ووفر لها كل أسباب النجاح والرعاية لكي تكون ملتقى ممارسي رياضة الدراجات الهوائية من الهواة والمحترفين من أبناء دولة الإمارات والمنطقة، وأيضاً من المقيمين.

وأشاد الفلاسي بنجاح السباق الأول من النسخة الخامسة الذي تم تنظيمه وفقاً للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الدقيقة للحفاظ على سلامة المشاركين والمنظمين، والذي شارك فيه 71 متسابقاً إماراتياً يمثلون عدداً من الفرق الوطنية الهواة أو بصورة فردية.

وأثنى الفلاسي على المستويات الفنية التي قدمها المشاركون، والتي كشفت عن تطور كبير في أداء الدراجين الإماراتيين، واستفادتهم من المشاركة في التدريبات المستمرة على مدار العام، والسباقات التأهيلية للبطولة، وكذلك خوض منافسات هذه البطولة التي تهدف بالدرجة الأولى إلى نشر ثقافة الدراجات الهوائية، ورفع مستوى ممارسيها، والاستفادة من المضامير الواسعة المشيدة وفق أحدث المواصفات العالمية، وتتيح للدراجين ممارسة هوايتهم بأمان، وبعيداً عن حركة السيارات.

وتستمر منافسات النسخة الخامسة لبطولة السلم للدراجات الهوائية بإقامة سباق الدراجات الجبلية للمحترفين والهواة الإماراتيين للرجال يوم 22 ديسمبر الجاري، ثم يتبعه سباق السيدات الإماراتيات للهواة في 11 يناير المقبل، فيما تقام فئة المحترفين «النخبة» في 12 يناير المقبل، وتشمل جنسيات المواطنين والأجانب المقيمين ودول مجلس التعاون الخليجي، بواقع 10 مشاركين من كل دولة بمجموع 80 متسابقاً.

وسيكون الختام في 25 يناير المقبل بإقامة سباق الهواة الإماراتيين بمشاركة 60 دراجاً، يتنافسون لمسافة 127 كلم، بجوائز مالية تبلغ مليون درهم، يشارك فيه أصحاب المراكز الـ20 الأولى من السباق الأول هذا الموسم، مع إقامة سباق تأهيلي لاستكمال بقية المقاعد الـ40 الأخرى.

البلوشي: السباق قوي ومثير

أكد بطل سباق الهواة الإماراتيين ضمن النسخة الخامسة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، راشد محمد البلوشي، أن سباق الأمس جاء قوياً ومثيراً منذ البداية وحتى النهاية.

وقال في تصريحات صحافية: «السباق كان صعباً، ولم تكن هناك مرحلة سهلة طوال 127 كلم، ووصولي إلى خط النهاية متصدراً لم يكن نظير عمل فردي قمت به، بل كان عملاً جماعياً من فريق (تريك أم 7)».

وأضاف: «محظوظون ببطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تتضمن أغلى سباق في العالم للهواة، بفضل دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتطوير هذه الرياضة على المستوى المحلي».

المراكز الـ 3 الأولى

المركز الأول: راشد محمد البلوشي (3.09.30 ساعات).

المركز الثاني: ياسر جمعة البلوشي (3.09.33 ساعات).

المركز الثالث: حارب إبراهيم (3.13.41 ساعات).

• 71 متسابقاً يمثلون فرقاً وطنية من الهواة أو بصورة فردية شاركوا في السباق.

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