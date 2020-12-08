الامارات | بني ياس يضع حداً لأزمة «شوط المدربين» في لقاء العروبة

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شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يضع حداً لأزمة «شوط المدربين» في لقاء العروبة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع فريق بني ياس حداً لمعاناته بتراجع أداء الفريق في الشوط الثاني خلال المباريات التي خاضها منذ بداية الموسم، وذلك بعد أن ظهر بصورة جيدة، أول من أمس، أمام العروبة في دور الـ16 لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، وهي المواجهة التي كسبها «السماوي» بهدفين نظيفين، سجلهما الفلسطيني أحمد أبوناموس (71 و78)، لينهي بذلك اللاعب معاناة فريق في الشوط الثاني، إذ قبل اللقاء كان بني ياس خاض 10 مباريات سجل فيها 20 هدفاً، وقد كان لافتاً أن 13 منها جاءت في الشوط الأول.
وعلى مدار المباريات الـ10 التي خاضها «السماوي» منذ بداية الموسم لم يكن «السماوي» يقدم مستويات مقنعة في الشوط الثاني.
وقال مدرب فريق بني ياس، الروماني دانيال إيسيلا، في المؤتمر الصحافي، إن فريقه قدم مستوى جيداً في الشوط الثاني من المباراة، وأضاف: «استطاع الفريق أن يصنع فيه العديد من الفرص للتسجيل، ومن الجيد أننا أحرزنا هدفين في توقيت مناسب، وحصلنا إثر ذلك على بطاقة التأهل للدور المقبل من المنافسة».
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