الامارات | متسابق يصيد سمكة كنعد بوزن 36.60 كغ ويحصد جائزة «مركوري»

شكرا لقرائتكم خبر عن متسابق يصيد سمكة كنعد بوزن 36.60 كغ ويحصد جائزة «مركوري» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت بطولة الساحل الشرقي لصيد سمك الكنعد، التي تشتهر بها شواطئ إمارة الشارقة، ونظمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، برعاية شركة دلما مارين، على مدار أسبوع كامل في المياه المفتوحة بين مدن الساحل الشرقي من كلباء إلى دبا الحصن.

وفي ختام المنافسات، نجح المتسابق إبراهيم عيسى في حسم المركز الأول بجدارة، بعد فوزه بأكبر سمكة بلغ وزنها 36.60 كغ، واستحق الحصول على محرك مركوري بقوة 225 حصاناً كجائزة مميزة، تلاه أمين سالم عبدالله بسمكة بلغ وزنها 29.05، وحصل على جائزة مالية بقيمة 29.05 ألف درهم، وحل ثالثاً أحمد المزروعي بسمكة بلغ وزنها 24.5 كغ، وجائزة مالية بقيمة 19.600.

كما حرصت اللجنة المنظمة على تكريم المتسابق خليفة المهيري كأصغر متسابق في الحدث بجائزة مالية بقيمة 10 آلاف درهم، تشجيعاً له ولأمثاله من صغار الصيادين، كما تم تكريم الصيادين الحاصلين على المراكز من الرابع إلى الـ20، لتطال الجوائز أكبر عدد من المشاركين.

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