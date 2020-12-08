الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عشاء
وعد إداري الفريق اللاعبين بحفل عشاء مميز، في حال فوزهم في المباراة الصعبة التي خاضها في الجولة الماضية من الدوري، لكن اللاعبين حُرموا من هذه الأجواء نتيجة تعادلهم.
راتب
طالب اللاعب الأجنبي الشاب إدارة النادي بتحسين وضعه من خلال زيادة راتبه، أسوة ببقية اللاعبين الأجانب، في أعقاب المستوى الفني المتطور الذي ظل يقدمه، وفرض نفسه في التشكيلة الأساسية.
مساعدون
سمح مدرب مواطن لثلاثة أشخاص من المدربين المساعدين له بالعمل مع أندية مختلفة إلى حين الحصول على عرض مناسب له، وسيقوم بعدها بضمهم مجدداً إلى جهازه الفني.
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