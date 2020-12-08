الامارات | مباريات اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال أوروبا زينيت - دورتموند 21:55 لاتسيو - كلوب بروغ 21:55 تشلسي - كراسنودار 00:00 رين - إشبيلية 00:00 برشلونة - يوفنتوس 00:00 سان جيرمان - إسطنبول 00:00 لايبزيغ - ساوثهامبتون 00:00 الدوري المغربي نهضة بركان - الفاسي 18:30 الجيش - التطواني 20:30 المحمدية - الزمامرة 22:30 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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