شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: أزمة الزمالك ستستمر لفترة طويلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد ابراهيم سعيد نجم الكرة المصرية الأسبق أن الأزمة الإدارية التي يمر بها الزمالك بعد حل مجلس الإدارة ستستمر لفترة طويلة ولن تنتهي في الوقت الحالي.
و قال سعيد في تصريحات تلفزيونية أن تواجد أسماء ذات قيمة كبيرة في لجنة الكرة ليس شرطاً أساسياً لنجاحها ، حيث أن لكل منهم رأياً خاصاً سيختلف عن رأي الآخر ، والمتضرر الوحيد في نهاية الأمر هو فريق الكرة بنادي الزمالك
يرى ابراهيم سعيد أن صفقة أحمد الشيخ كانت ستفيد الزمالك كثيراً لو كانت لجنة الكرة نجحت في إتمامها ، وأن الفريق بحاجة إلى لاعب بإمكانيات الشيخ.
وتابع:" تصريحات الشيخ السابقة لا علاقة لها بإمكانيات اللاعب الفنية وإفادته للفريق ، فهناك الكثير من اللاعبين لعبوا للقطبين".
أكد ابراهيم سعيد أن هناك بعض لاعبي الزمالك كانوا لا يصلحون لارتداء القميص الأبيض ، مثل كاسونجو و محمد حسن مواصلا:" كان يجب على إدارة النادي تسريح بعض اللاعبين والإستفادة من وراءهم مادياً مثل محمد عبد السلام وعمر السعيد ومصطفى فتحي".
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