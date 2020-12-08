شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: أزمة الزمالك ستستمر لفترة طويلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ابراهيم سعيد نجم الكرة المصرية الأسبق أن الأزمة الإدارية التي يمر بها الزمالك بعد حل مجلس الإدارة ستستمر لفترة طويلة ولن تنتهي في الوقت الحالي.

و قال سعيد في تصريحات تلفزيونية أن تواجد أسماء ذات قيمة كبيرة في لجنة الكرة ليس شرطاً أساسياً لنجاحها ، حيث أن لكل منهم رأياً خاصاً سيختلف عن رأي الآخر ، والمتضرر الوحيد في نهاية الأمر هو فريق الكرة بنادي الزمالك

يرى ابراهيم سعيد أن صفقة أحمد الشيخ كانت ستفيد الزمالك كثيراً لو كانت لجنة الكرة نجحت في إتمامها ، وأن الفريق بحاجة إلى لاعب بإمكانيات الشيخ.

وتابع:" تصريحات الشيخ السابقة لا علاقة لها بإمكانيات اللاعب الفنية وإفادته للفريق ، فهناك الكثير من اللاعبين لعبوا للقطبين".

أكد ابراهيم سعيد أن هناك بعض لاعبي الزمالك كانوا لا يصلحون لارتداء القميص الأبيض ، مثل كاسونجو و محمد حسن مواصلا:" كان يجب على إدارة النادي تسريح بعض اللاعبين والإستفادة من وراءهم مادياً مثل محمد عبد السلام وعمر السعيد ومصطفى فتحي".