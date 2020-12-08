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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين 7 ديسمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها قبول استقالة محمد عطية من اللجنة المعينة لإدارة الزمالك، وشفاء وليد سليمان وأسرته من فيروس كورونا، والزمالك يهنئ الأهلى بالثلاثية بمكالمة هاتفية و"بوكيه" ورد، واستمرار إيجابية مسحة أوباما وعبد الله جمعة في الزمالك. أجرى المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، مكالمة هاتفية مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هنأه خلالها بحصول الأهلي علي لقب كأس مصر والحصول علي الثلاثية ظهرت نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها يوسف أوباما وعبد الله جمعة لاعبا الزمالك، للتأكد من شفائهما من فيروس كورونا، وجاءت النتيجة استمرار إيجابية عينة الثنائي ليستمران في العزل المنزلي. فتح مسئولو النادي الأهلي خط اتصالات مع سفارة مصر فى النيجر من أجل التنسيق والترتيب لرحلة المارد الأحمر للنيجر لمواجهة بطلها فريق سونيدديب في انطلاقة مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال أفريق وصل منذ قليل على غزال مدافع سموحة عقب التوقيع الرسمى للفريق السكندرى، وكان فى استقباله محمد فرج عامر رئيس النادى، ووعد غزال بأن يكون عند حسن ظن مجلس الإدارة وجماهير النادى. أعلن وليد سليمان صانع ألعاب النادى الأهلى، عن تعافيه ونجله سليم من فيروس كورونا، وذلك عقب تحول نتيجة مسحتهما الأخيرة علي غزال يظهر فى سموحة بعد انضمامه رسميًا الأهلي يبدأ ترتيبات رحلة النيجر مع السفارة استعدادًا لانطلاق دورى الأبطال

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