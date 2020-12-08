شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب منتخب الشباب يعقد جلسة مع البعثة لاتباع الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وليد منظور، طبيب منتخب الشباب تحت 20 عامًا، جلسة توعية مع أعضاء المنتخب بقيادة ربيع ياسين، لاتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قبل السفر إلى تونس، غدًا الثلاثاء، للمشاركة في فعاليات بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

وطالب منظور أعضاء الجهاز الفني لمنتخب الشباب، بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيرروس كورونا، وعدم إصابة أحد اللاعبين بالفيروس المستجد.

وقام طبيب الشباب بحقن حمرة علاء حارس الأهلي لتسكين بعض آلام مفصل الكتف وأصبح جاهزًا للمشاركة مع زملائه في التدريبات.

وتغادر بعثة شباب الفراعنة، في الثامنة صباح غدٍ الثلاثاء، إلى تونس للمشاركة في فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

وأسفرت قرعة بطولة شمال إفريقيا، عن مواجهة منتخبنا الوطني لنظيره الليبي، يوم 15 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، في تمام الساعة 2 عصرًا، بافتتاحية مشوار الفراعنة بالبطولة، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته، على ملعب "رادس".

ويلاقي منتخبنا نظيره الجزائري يوم 24 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة"، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي، يوم 27 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، على أن تقام جميع مباريات منتخبنا في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.