شكرا لقرائتكم خبر عن خالد رفعت مديرًا للتسويق بالزمالك وعماد عبدالعزيز في اللجنة المؤقتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادي الزمالك تعيين خالد رفعت مديرًا للتسويق، وفوزي العريان مديرًا للشئون القانونية، ونبيل عبد الفتاح مديرًا للعلاقات العامة، كما أعلن مسئولو القلعة البيضاء تعيين لجنة جديدة للكرة في القلعة البيضاء تضم عددًا من النجوم التاريخيين للنادي ، وضمت اللجنة كلاً من: " فاروق جعفر – أحمد عبد الحليم - محمد حلمي – تامر عبد الحميد دونجا – حسين السيد – أيمن يونس"، كما كما تم تعيين المستشار عماد عبد العزيز في اللجنة المؤقتة برئاسة المستشار أحمد البكرى، بعد قبول استقالة المستشار محمد عطية.

ووافق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على استقالة المستشار محمد عطية عضو اللجنة المؤقتة التى تدير نادى الزمالك، وذلك خلال اجتماع وزير الرياضة مع المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لنادى الزمالك ، وعقد أشرف صبحى جلسة ودية منذ قليل مع لجنة الكرة فى الزمالك، برئاسة أيمن يونس وعضوية أشرف قاسم وعبد الحليم على والمستشار محمد عطية عضو اللجنة المؤقتة التى تدير النادى، لتهدئة الأجواء وإثناء عبد الحليم على ومحمد عطية عن استقالتهما، بعدما أعلن الثنائى أمس اعتذارهما عن استكمال المهمة.

وكان بعض مسئولى الزمالك وتحديدا أعضاء اللجنة المؤقتة التى تدير النادى، قد فشلوا فى إقناع الثنائى عبد الحليم على مدير الكرة والمستشار محمد عطية عضو اللجنة بالعدول عن قرارهما بالاستقالة، لفرض مزيد من الاستقرار على المرحلة الحالية التى يمر بها الزمالك.