شكرا لقرائتكم خبر عن 11 معلومة عن مروان الصحراوي أحدث صفقات الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتم الإسماعيلى التعاقد مع المدافع الدولى التونسى مروان صحراوى سعيًا لتعزيز قلب دفاعه خلال الميركاتو المنقضى، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات الموسم الجديد بجانب استكمال منافسات البطولة العربية ، ونستعرض مجموعة من أرقام الدولى التونسى والتى جاءت كالتالى:

1-الصحراوي من مواليد 9 يناير 1996 ”24 عامًا” يحمل الجنسيتين الفرنسية والتونسية ويلعب بقدمه اليسرى.

2-انضم إلى البنزرتي قادمًا من فريق جيماريتش البرتغالى في صيف 2018 حيث شارك في 23 مباراة خلال الموسم الماضي وسجل هدفًا.

3-بدأ صحراوى مسيرته ضمن صفوف الترجى الذى نشأ فيه قبل أن يتعاقد مع ميتز الفرنسى ثم انتقل على سبيل الإعارة لفريق سيرنج يونايتد البلجيكى وعاد بعدها لناديه الفرنسى ثم انضم بعدها لفريق فيتوريا جيماريش البرتغالى ،قبل أن يشد الرحال إلى البنزرتى التونسى حيث قام بفسخ التعاقد معه بسبب المستحقات.

4_ الصحراوى كان قد تزامل مع فخر الدين بن يوسف مهاجم الدراويش ضمن صفوف ميتز الفرنسى وهو نفس الفريق الذى لعب له أيضا فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك.

5-لعب مروان الصحراوى 70 مباراة مع البنزرتي التونسي،و 37 مباراة فى موسمين ومباراتين كأس مع سراينج البلجيكى فى الدرجة الثانية 17 مباراة ،ولعب لفيتوريا غيماريش 14 مباراة فى موسمين سجل فى مسيرته هدفين فى الدورى التونسى حصل على 17 انذار وطرد واحد فى مسيرته.

6_ على الصعيد الدولى شارك اللاعب مع منتخب الشباب التونسى فى كأس العالم عام 2013 وتواجدت فى أكثر من مناسبة مع المنتخب الأول.

7_أهم ما يميز الصحراوى قوة الالتحامات والكرات العالية وقدرات الفنية فى ضربات الرأس.

8_نبيل معلول المدرب التونسى الكبير اشاد به من قبل فى تصريحات عدة ويراه احد أفضل المدافعين فى تونس وكل ما ينقصه بعض الخبرات الدولية.

9_ لايسمح بمرور أي كرة في الخلف ويغلق كل القنوات الشاغرة التي يمكن أن يتسلل منها اللاعبين والكرة يمتلك شخصية قيادية فى الملعب حيث يظهر في كل مكان في الدفاع ويعطي التعليمات لزملائه ، فهو قادر على قراءة الخصم هو مثل السور المتحرك .. بتلك الكلمات اشاد به راضى الجعَايدِي نجم ومدرب الكرة التونسية.

10-قيمته التسويقية تصل إلى 450 آلف دولار ، حسب موقع ترانسفير ماركت.

11_ الدولى التونسى يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع ومحور الارتكاز والظهير الأيسر.