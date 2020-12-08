فاروق جعفر رئيس اللجنة الفنية فى الزمالك.. وعماد عبد العزيز بدلا من محمد عطية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك على تعيين لجنة فنية لإدارة شئون الكرة برئاسة فاروق جعفر وعضوية كل من أيمن يونس وتامر عبد الحميد "دونجا" ومحمد حلمى وأحمد عبد الحليم وحسين السيد، كما تم تعيين المستشار عماد عبد العزيز في اللجنة المؤقتة برئاسة المستشار أحمد البكرى، بعد قبول استقالة المستشار محمد عطية.

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