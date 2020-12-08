شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. قناة الزمالك تكشف التغييرات الجديدة فى قطاع الكرة بالنادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي خالد الغندور، مقدم برنامج "زملكاوي"، استبعاد الثنائي عبد الحليم علي وأشرف قاسم من لجنة الكرة بنادي الزمالك وإسناد مهاجم محددة لهم داخل جدران القلعة البيضاء.

وقال خالد الغندور خلال مقدمة برنامجه: "عبد الحليم سيواصل عمله كمدير للكرة فقط بالفريق الكروي الأول بالنادي، بينما تم تعيين أشرف قاسم مشرفاً عاماً على قطاع الكرة بالنادي والفرق المختلفة".

وأضاف خالد الغندور أن هناك 4 أسماء جديدة ستنضم فى لجنة الكرة إلى أيمن يونس لتكوين اللجنة الجديدة من بينهم حارس تاريخي أو اثنين.

وأوضح خالد الغندور أن المستشار محمد عطية قُبلت استقالته، وأنه سيتم الإعلان عن الاسم الجديد خلال ساعات عبر قناة الزمالك.



الخليج 365

وكان الخليج 365 قد أشار إلى صدور بعض القرارات الجديدة بشأن قطاع الكرة في النادي، وفي مقدمتها لجنة الكرة برئاسة أيمن يونس، وأصبح وفقا للقرارات الجديدة المنتظر صدورها بعد قليل، تعيين أشرف قاسم مشرفا عاما على قطاع الكرة بنادي الزمالك بما يتضمن جميع فرق الكرة في النادي والفريق الأول.

وسيتم تحديد اختصاصات عبد الحليم علي فى منصب مدير الكرة بحيث يكون هو حلقة الوصل بين فريق الكرة ولجنة الكرة برئاسة أيمن يونس، والتي سيتم إعادة تشكيلها وفقا لرؤية أيمن يونس، والذى سيختار عضوين ويكون دور اللجنة اشرافي وفني علي قطاع الكرة.

ووافق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على استقالة المستشار محمد عطية عضو اللجنة المؤقتة التى تدير نادى الزمالك، وذلك خلال اجتماع وزير الرياضة مع المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لنادى الزمالك.

وعقد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، جلسة ودية منذ قليل مع لجنة الكرة فى الزمالك، برئاسة أيمن يونس وعضوية أشرف قاسم وعبد الحليم على والمستشار محمد عطية عضو اللجنة المؤقتة التى تدير النادى، لتهدئة الأجواء وإثناء عبد الحليم على ومحمد عطية عن استقالتهما، بعدما أعلن الثنائى أمس اعتذارهما عن استكمال المهمة.

وكان بعض مسئولى الزمالك وتحديدا أعضاء اللجنة المؤقتة التى تدير النادى، قد فشلوا فى إقناع الثنائى عبد الحليم على مدير الكرة والمستشار محمد عطية عضو اللجنة بالعدول عن قرارهما بالاستقالة، لفرض مزيد من الاستقرار على المرحلة الحالية التى يمر بها الزمالك.