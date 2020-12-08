شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الأهلى تعلن إصابة محمد كامل رئيس شركة استادات بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الإعلامى إبراهيم المنيسى، عبر برنامج "ملك وكتابة" على قناة الأهلى، عن إصابة محمد كامل رئيس شركة استادات، بفيروس كورونا، وقال المنيسى فى تصريحات عبر قناة الأهلى: "كورونا دخل جميع البيوت حتى محمد كامل رئيس شركة استادات لم يسلم منه".

من جانبه طمأن عدلى القيعى جماهير النادى الأهلى على وليد سليمان لاعب الفريق المتعافى مؤخرًا من فيروس كورونا، وأضاف القيعى عبر برنامج ملك وكتابة: هذا الموسم يعتبر ذهبى للأهلى بعد التتويج بالثلاثية، ويتبقى السوبر المحلى والأفريقى، اذا حصدها سيكون موسم "ماسى"، حصد فيه الأهلى جميع البطولات وهو طموح مشروع.

أضاف: الدورى يوم الجمعة المقبلة وسيكون صعب جداً والأهلى سيكون بحاجة لكل لاعب، لأنه سيكون مضغوط جداً فى مشوار البطولات المحلية والأفريقية.