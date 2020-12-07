شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يسعى لاحتواء أزمة استقالات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لاحتواء الأزمات والخلافات داخل نادى الزمالك بين اللجنة المؤقتة التي تدير النادى برئاسة المستشار أحمد بكرى، وبين لجنة الكرة، إثر الخلاف في وجهات النظر الذي أسفر عن استقالة المستشار محمد عطية، عضو اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير النادي، بعد إيقاف واستبعاد مجلس المستشار مرتضى منصور، واستقالة عبدالحليم على مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم.

وكثف وزير الرياضة من اتصالاته الهاتفية أمس بجميع أعضاء اللجنتين في الزمالك لتقريب وجهات النظر، فضلا عن دعوته لهم لجلسة لتصفية الأجواء والصلح وتقريب وجهات النظر بين اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير الأعمال وبين لجنة الكرة المنوطة بإدارة شؤون الكرة بالفريق الأول.

ووفقا لمصدر مطلع ومقرب من وزير الرياضة، فإن الوزير قد يدعو أعضاء اللجنتين لجلسة للصلح وإقناع عطية والعندليب بالتراجع عن قرارهم وطلب الوزير من لجنة الحكماء بالنادى برئاسة كمال درويش التدخل لاحتواء أزمة الاستقالات. وقال المصدر إن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة كثف من جهوده مع المستشار محمد عطية وعبدالحليم على لإقناعهما بالعدول عن الاستقالة والعودة لمناصبهم في لجنتى الإدارة والكرة لتفادى الدخول في أزمة جديدة النادى في غنى عنها وحتى مثول الجريدة للطبع لم يعلن عطية والعندليب موقفهما النهائى بشأن التراجع في الاستقالة من عدمه.

وعلمت «المصرى اليوم»، أن خلافات في وجهات النظر بين اللجنتين تسببت في استقالة عطية والعندليب، حيث أبدى الأخيرة استياءه من تدخل اللجنة المؤقتة في عمل إدارة الكرة برفضهم صفقة أمير عادل الذي نجح مدير الكرة في ضمه بنفسه قبل أن يفاجأ أمس الأول بالتراجع عن الصفقة دون إخطاره أو إشراكه في الأمر.

و برر عبدالحليم على، مدير الكرة بالفريق الأول، استقالته بأنه يرفض التهميش بعدم حصوله على صلاحيات منصبه المتفق عليها كمسؤول عن الفريق الأول وعدم الوفاء بالاتفاقات المالية الخاصة باللاعبين، كما تم الاتفاق عليها، فقرر عدم الاستمرار والرحيل لحين حصوله على ضمانات بصلاحيات منصبه، وطالب بعدم تدخل أي مسؤول في عمله وتوفير الأموال التي وعد بها الجميع لصرف مستحقات اللاعبين.

من جانبه، رفض المستشار محمد عطية، عضو اللجنة المستقيل، التعليق أو إبداء أي أسباب لاستقالته ورفض الإدلاء بأى تصريحات حفاظا على هدوء واستقرار الزمالك وفريق الكرة.

يأتى هذا فيما أكد أيمن يونس، رئيس لجنة الكرة عدم وجود خلافات بين اللجنة المؤقتة لإدارة النادى وبين لجنة الكرة وقال: للأسف هناك من يريدون هدم نادى الزمالك وتصدير مشاكل لنا، رغم أننا تسلمنا النادى منذ 3 أيام وقمنا بعمل سنة خلال هذه الأيام الثلاثة ولكن يبدو أن هناك بعض الناس اللى عايزة توقع الزمالك.