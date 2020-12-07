شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: موسيماني أعاد هيبة الأهلي أفريقيًا.. وروح الفانلة الحمراء تضايق ناس كثيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى سمير كمونة، نجم النادي الأهلي السابق، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق الأحمر، أعاد هيبة الأهلي أفريقيا بتتويجه بالثلاثية مع الفريق هذا الموسم من دوري وكأس مصر ودوري الأبطال.

وقال كمونة في حواره مع كريم خطاب، يوم الإثنين، عبر برنامج «في الاستاد»، على نجوم إف إم: «الف مبروك للأهلي وجماهيره وموسيماني أعاد هيبة الأهلي أفريقيا، والثلاثية مش من فراغ ولكنها من الصفقات وحب اللاعبين وروح الفانلة الحمراء والتي تضايق ناس كثيرة، والتي أتعمد أقولها في أي مكان، وهي شيء تعودنا عليه على مدار الأجيال، واللاعبين كانوا رجالة وقدروا يسعدوا المحبين لهم وأنا واحد منهم، واللاعبين قدروا يرجعوا الأهلي لمكانه الطبيعي لأننا كنا غير موفقين من 2013 و7 سنوات ثقال بحجم الأهلي نادي القرن والحمدلله بوجود موسيماني والجهاز الفني قدروا يأخذوا الدوري وكأس مصر وأفريقيا، ثلاثية مستحقة».

وأضاف: «كل من اجتهد في حصول الأهلي بطولة أفريقيا نرفع له القبعة، اللاعبون رقم واحد وهم من يؤدون ويحافظوا على أنفسهم، ثم مجلس الإدارة ومن خلالهم يقدروا يشتغلوا على اختيار المدرب وتعاقدوا مع موسيماني وجهازه، وهو كوكتيل كروي لا ينفصل، وكل واحد كان موفقا في شغله ومكانه».

وتابع: «وهذا ليس أقوى في تاريخ الأهلي على مستوى الأفراد أو الجماعة، وفوزهم توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، والجيل الحالي محظوظ من حيث البطولات والنواحي المادية وهذا يعطي دوافع للاعب يحافظ على اسمه ومركزه وتاريخي وناديي، وبعض فرق شمال أفريقيا لم تعد زي الأول وهذا أعطى أفضلية للفرق المصرية، ونفس الشيء للزمالك اللي وصل للنهائي وهذا ليس الرجاء أو الوداد أو صن داونز، فرق شمال أفريقيا مرعبة على ملعبها وأنت فزت عليهم داخل وخارج أرضهم، وليس عيبا استغلال ضعفهم طبعا، ولكن على أجيالنا فرق شمال أفريقيا كانت أقوى بكثير حتى المنتخبات».

وأردف: «لاسارتي لم يكن موفقا ولم تناسب شخصية ومنظومة الأهلي ولم يكن لديه حظوظ يكمل طريقه، ورينيه فايلر مثلا كنا نسمع أنه كان يتعامل مع اللاعبين بتعالي قليلا، ولكن الانطباعات الشرقية إنك لازم تقرب من اللاعب وتشعر به مثلما كان يفعل مانويل جوزيه وفلتر دماغ كل واحد وأنا تدربت معه وكنت أحيانا أزعل منه ولكن عرفت بعد ذلك أنه كان صح، وأيضا زوجته كانت تسيطر على تفكيره وإننا لازم نمشي بسبب كورونا ولم يكن ذكيا وهو خسر وكان زمانه مطرح موسيماني ودخل التاريخ، ولكن موسيماني كان محظوظا واكتسب كل هذا».

وعن رأيه في موسيماني، قال كمونة: «له بصمة وإدارته للمباراة جيدة وعلاقته باللاعبين والنجوم لم نر مشاكل وكلها حاجات إيجابية تقدر تستفيد من اللاعبين وتطبق فكرك وهو ذكي جدا وقدر يعمل كل هذا في فترة قصيرة وأخذ أكثر من بطولة، ولكن لا تحكم عليه حاليا من الناحية فنيا والأهلي بعيد عن التهديف والإبداع ولكن يقدر يكسب وعنده دوافع ومزروعة داخل اللاعبين فتقدر تكسب، ولكن هو ذكي يقدر يطلع كل إمكانات اللاعب ورأينا هذا في محمود كهربا وأيمن أشرف وديانج وحسين الشحات».

وأضح: «الزمالك كان أفضل نسبيا في نهائي أفريقيا لكن الأهلي بيعرف يكسب، وأيضا الأهلي ضد طلائع الجيش واجه صعوبات بسبب طريقة طارق العشري، المدير الفني، ولكني لا يمكن تقييم مدرب خلال شهر وأقيمه على كل اللاعبين الموجودين وهل فيه بطولات وإضافة وصفقات جديدة ضمها للسنة الجديدة ولما يوضع تحت ضغط ولما يتغلب أو يتعادل وكل هذا اسمه تقييم مدرب، لازم يأخذ مساحة من الوقت أعرف أقيمه كويس جدا، ولا نقارنه بأحد وهو مدرب ذكي وكويس ويجب أن يأخذ وقته».