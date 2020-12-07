شكرا لقرائتكم عاجل.. تشكيل لجنة الكرة الجديدة بنادي الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي الزمالك تعيين لجنة جديدة للكرة في القلعة البيضاء تضم عدداً من النجوم التاريخيين لمدرسة الفن والهندسة.

وضمت اللجنة التي تشكلت كالتالي: "فاروق جعفر، أحمد عبد الحليم، محمد حلمي، تامر عبد الحميد دونجا، حسين السيد، أيمن يونس".

كما تم تعيين أحمد رفعت مديراً للتسويق، وفوزي العريان مديراً للشئون القانونية، ونبيل عبد الفتاح مديرا للعلاقات العامة بالزمالك.