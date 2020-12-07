شكرا لقرائتكم خالد الغندور: استبعاد عبد الحليم علي وأشرف قاسم من لجنة الكرة بالزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي خالد الغندور مقدم برنامج "زملكاوي"، استبعاد الثنائي عبد الحليم علي وأشرف قاسم من لجنة الكرة بنادي الزمالك واسناد مهام محددة لهم داخل جدران القلعة البيضاء.

قال خالد الغندور خلال مقدمة برنامجه: "عبد الحليم سيواصل عمله كمدير للكرة فقط بالفريق الكروي الأول بالنادي، بينما تم تعيين أشرف قاسم مشرفاً عاماً على قطاع الكرة بالنادي والفرق المختلفة".

أضاف خالد الغندور أن هناك 4 أسماء جديدة ستنضم في لجنة الكرة الى أيمن يونس لتكوين اللجنة الجديدة من بينهم حارس تاريخي أو اثنين.

وأوضح خالد الغندور أن المستشار محمد عطية قبلت استقالته وأنه سيتم الإعلان عن الاسم الجديد خلال ساعات عبر قناة الزمالك.

ووافق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على استقالة المستشار محمد عطية عضو اللجنة المؤقتة التى تدير نادى الزمالك، وذلك خلال اجتماع وزير الرياضة مع المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لنادى الزمالك.

وعقد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، جلسة ودية منذ قليل مع لجنة الكرة فى الزمالك، برئاسة أيمن يونس وعضوية أشرف قاسم وعبد الحليم على والمستشار محمد عطية عضو اللجنة المؤقتة التى تدير النادى، لتهدئة الأجواء وإثناء عبد الحليم على ومحمد عطية عن استقالتهما، بعدما أعلن الثنائى أمس اعتذارهما عن استكمال المهمة.

وكان بعض مسئولى الزمالك وتحديدا أعضاء اللجنة المؤقتة التى تدير النادى، قد فشلوا فى إقناع الثنائى عبد الحليم على مدير الكرة والمستشار محمد عطية عضو اللجنة بالعدول عن قرارهما بالاستقالة، لفرض مزيد من الاستقرار على المرحلة الحالية التى يمر بها الزمالك.

كما انتظم طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، بشكل طبيعى فى التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بعدما حصل اللاعب على راحة من المران لمدة يومين قبل أن ينتظم بشكل طبيعى فى التدريبات اليوم، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز.