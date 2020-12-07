مران الإسماعيلي .. ريكاردو يجتمع مع محمد صبحي علي هامش التدريبات

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جدة - عمرو شويل حرص البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى على الترحيب بعودة محمد صبحى حارس المرمى، وعقد المدرب البرازيلى اجتماع ترحيبى بالحارس بعد عودته لصفوف الدراويش خاصة فى ظل تدربه تحت قيادته خلال الولاتين السابقتين. وانضم صبحى بجانب مروان الصحراوى قبل ساعات من إغلاق القيد فى الميركاتو المنقضى سعيا لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد واستكمال المنافسة بالبطولة العربية. وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة. وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى. وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا. وقاد البرازيلى هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .

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