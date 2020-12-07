نائب رئيس نادي إنبي يرحب بانضمام طفل هزت صورته مواقع التواصل الاجتماعي.. ومغردون: «هيحقق حلمه رغم ضيق حاله»

يبحث كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السويشيال ميديا عن بطل صورة أنتشرت مؤخرًا على صفحات مواقع التواصل لطفل خارج اسوار أحد الملاعب ويبدو عليه ضيق الحال يحاول "تقليد" الأطفال من هم في سنه ويتدربون بزيهم الرياضي التقليدي بأحد الملاعب الخماسية الذين يقومون ببعض التدريبات الرياضية خلال "تمرين كرة قدم"، وهو بزيه البسيط يحاول مسايرتهم من خارج الأسوار.

وهزت الصورة مشاعر كثير من المتابعين على مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر كثيرون عن تعاطفهم مع الطفل، بل ودعا البعض إلى تقديم المساعدة له كي يكون مثل أقرانه.

بدوره، أكد محمد خالد غرابة نائب رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، أنه تابع هذه الصور بكل إهتمام، موضحًا أنها تروى قصة قصيرة لحلم طفل جميل بسيط لديه الأمل والطموح فى أن يمارس حقه فى ممارسة رياضة متمثلة فى كرة القدم، وظروفه تمنع حلمه المشروع.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، في تغريدة على موقع التدوينات "تويتر": وبالنيابة عن #نادي_إنبي أُرحب به بكل حب وله منا كل الدعم وأتمنى التواصل معه ليتواجد فى تدريبات الفئة السنية الخاصة به".

وتفاعل كثيرون مع التغريدة سواء بالاعجاب أو باعادة التغريد من أجل نشرها وتعميمها بين أكبر عدد ممكن من المستخدمين على أمل الوصول إلى الطفل وتحقيق حقه المشروع في لعب كرة القدم.