شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ مودعًا الأهلى: قد أكون أسعدت وأغضبت البعض.. ولكني بحترم الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد الشيخ لاعب النادى الأهلى السابق، وبيراميدز حالياً، على توجيه الشكر إلى مجلس إدارة القلعة الحمراء والجماهير بعد الفترة التى قضاها بالنادى، وكتب الشيخ عبر حسابه الرسمى على فيس بوك: أتقدم بخالص الشكر للنادى الأهلى وجمهوره العظيم الذى أحاطنى بالحب والتقدير طوال فترة وجودى فى النادى سعيت قدر المستطاع ان أرضيكم وكنت جزء من منظومة كبيرة تسعى للنجاح بفضل جمهور لا يقبل بغير الفوز دائماً .

أضاف: قد اكون أسعدت البعض فى ـوقات وغضب منى البعض الآخر لكنى فى النهاية بحترم الجميع ومسامح كل من أساء فى حقى أو تقول عليا بشيء لم أفعله فى النهاية كرة القدم وسيلة للسعادة والحب والتقارب بعيدًا عما يتعمده البعض من إلحاق الأذى وإثارة المشاكل بتصاريح مفبركة والضرر النفسى بقصد أو غير قصد.

واختتم: دعواتكم لى فى تجربتى الجديدة وفى حياتى بصفة عامة وأتمنى لكم جميعًا دوام الصحة والسعادة والتوفيق.



احمد الشيخ

وأعلن نادى بيراميدز تعاقده مع صانع الألعاب أحمد الشيخ فى صفقة انتقال حر ليكون آخر صفقات النادى قبل غلق باب القيد للموسم الجديد ، ووقع أحمد الشيخ على عقد انضمامه لصفوف بيراميدز لمدة 3 سنوات مقبلة، حتى 2023، بحضور عمرو بسيونى مدير التعاقدات بالنادى.

وبات أحمد الشيخ هو سادس وآخر صفقات بيراميدز استعدادا لانطلاق مباريات الموسم الجديد، بعد التعاقد مع رمضان صبحى وشريف إكرامى وأحمد فتحى وأحمد سامي والفلسطينى محمود وادي.

من جانبه رحب المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادى بيراميدز بأحمد الشيخ، موضحا أنه سعيد بوجوده ضمن صفوف الفريق خاصة وأنه لاعب متميز وسيكون إضافة قوية لهجوم بيراميدز خلال السنوات المقبلة، فى إطار سعى النادى وخططه للمنافسة على جميع البطولات في الموسم الجديد.