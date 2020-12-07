تعديلات جديدة في الزمالك.. استقالة محمد عطية.. وإعادة هيكلة اللجنة الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلنت قناة الزمالك موافقة أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على استقالة محمد عطية من منصبه كعضو في اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الأبيض.

وقال خالد الغندور، في برنامجه "زملكاوي" الذي يبث قناة "الزمالك" مساء الإثنين: "محمد عطية عضو اللجنة المؤقتة التي تدير النادي تقدم باستقالته".

وأضاف: "سيكون هناك عضو بارز جديد في اللجنة المؤقتة التي تدير النادي حتى يكون بديلا لمحمد عطية".

وأكمل: "عبدالحليم علي مستمر في منصبه كمدير للكرة بالزمالك بشكل طبيعي، في وجود أشرف قاسم كمشرف على الكرة، والثنائي سيكون بعيدا عن اللجنة الفنية".

وأتم قائلا: "اللجنة الفنية ستضم أكثر من عنصر جديد يضاف إلى أيمن يونس رئيس اللجنة، وسيتم الإعلان عن العناصر الجديدة من أجيال مختلفة وهي التي ستتولى شؤون الكرة في الفريق خلال الفترة المقبلة".

يُذكر أن وزارة الشباب والرياضة قررت إيقاف مجلس إدارة القلعة البيضاء بشكل مؤقت بسبب وجود مخالفات مالية، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما ستسفر عنه النتائج، مع تعيين لجنة مؤقتة برئاسة أحمد البكري لحين الانتهاء من التحقيقات أو حلول موعد الانتخابات المقبلة أيهما أقرب.