كاف يعلن 5 قرارات حاسمة في دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خمسة قرارات تخص خمس مباريات في الدور التمهيدي من النسخة الجديدة لدوري أبطال أفريقيا.

كاف نشر بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني، أشار خلاله إلى اعتماد تأهل نادي جازيلا التشادي لملاقاة الزمالك في دور الـ32 من المسابقة، بعد انسحاب نادي سياف الجيبوتي.

وجاء نص بيان كاف كالتالي:

- مباراة الملعب المالي وأنجلوجولد أشانتي الغيني: المواجهة لم تقم بسبب عدم قدرة الفريق الغيني على الاستعانة بالحد الأدنى من اللاعبين حسب لوائح كاف، بتواجد 11 لاعبًا بينهم حارس مرمى مع أربعة بدلاء، وذلك نظرًا لكثرة الإصابات بفيروس كورونا، وبالتالي تم إقصاءه من البطولة ويتأهل الملعب لملاقاة الوداد المغربي.

- مباراة أهلي بنغازي الليبي وميكيلي الإثيوبي: المواجهة لم تقم بسبب عدم قدرة الفريق الإثيوبي على السفر بسبب الأحداث السياسية، ونتيجة لذلك فقد تقرر إقصاءه واعتماد تأهل الفريق الليبي لملاقاة الترجي التونسي.

- مباراة جازيلا التشادي وسياف الصومالي: المباراة لم تقم لعدم حضور الفريق الجيبوتي، وبناء على ذلك تقرر إقصاءه من المسابقة واعتماد تأهل جازيلا لملاقاة الزمالك المصري.

- مباراة أشانتي كوتوكو الغاني ونواذيبو الموريتاني: المباراة لم تقم لأن الفريق الموريتاني لم يكمل الحد الأدنى من اللاعبين في القائمة بسبب الإصابات بفيروس كورونا، وبناء على ذلك تقرر إقصاءه وتأهل الفريق الغاني لملاقاة الهلال السوداني.

- مباراة مولودية الجزائر وبوفليس البنيني: المباراة لم تقم لعدم قدرة الفريق البنيني على السفر بسبب نقص الرحلات إلى الجزائر بينما أكد الطرف الثاني وجود شركتين يقدمان رحلات طيران، وبناء على ذلك تقرر إحالة الواقعة إلى اللجنة المنظمة للمسابقة والتي ستتخذ قرارًا بعد التواصل مع كلا الناديين، وسيتم الإعلان عنه مستقبلًا.