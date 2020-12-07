الكشف عن موقف فايلر من عرض الدوري الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للأهلي، رفض عرضا من نانت الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان نانت أعرب عن اهتمامه بالتعاقد مع فايلر، حيث تفكر إدارة "الكناري" في إقالة المدرب كريستيان جوركوف، بسبب سوء النتائج الذي يمر بها الفريق الذي تراجع للمركز الـ14 بالدوري الفرنسي.

وأفادت صحيفة "nau.ch" السويسرية، اليوم الإثنين، أن فايلر رفض تدريب نانت لأن التوقيت غير مناسب، مضيفة أنه عاد إلى سويسرا من أجل عائلته والحنين إلى وطنه الذي لم يتمكن من زيارته سابقا.

وأشارت الصحيفة إلى أن عائلة فايلر وأحبائه الذين انتظروه كثيرا خلال الفترة الماضية يرغبون في قضاء أيام هادئة معه خلال فترة عيد الميلاد (الكريسماس).

وأكدت الصحيفة أن المتغيرات في كرة القدم تحدث بسرعة، مشيرةً إلى أن مفاوضات نانت مع فايلر ربما تنجح في المستقبل، لكن يجب أن يكون التوقيت صحيحا.

يذكر أن صاحب الـ47 عاما لا يزال متقاعدا منذ رحيله عن الأهلي في نهاية شهر أكتوبر الماضي.