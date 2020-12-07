"أسامح مَن أساء في حقي".. أحمد الشيخ يودع الأهلي برسالة مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وجه أحمد الشيخ، لاعب بيراميدز الجديد، الشكر إلى النادي الأهلي بعد الفترة التي قضاها مع الفريق الأحمر، مشيرًا إلى أنه سامح كل من أساء في حقه.

وقال الشيخ في منشور عبر حسابه على "فيسبوك": "أتقدم بخالص الشكر للنادي الأهلي وجمهوره العظيم الذي أحاطني بالحب والتقدير طوال فترة وجودي في النادي".

وأضاف صاحب الـ28 عاما: "سعيت قدر المستطاع أن أرضيكم وكنت جزءً من منظومة كبيرة تسعى للنجاح بفضل جمهور لا يقبل بغير الفوز دائما".

وأكمل: "قد أكون أسعدت البعض في أوقات وغضب مني البعض الآخر، لكني في النهاية أحترم الجميع، ومسامح كل من أساء في حقي أو تقاول عليا بشيء لم أفعله".

وتابع: "في النهاية، كرة القدم وسيلة للسعادة والحب والتقارب بعيداً عما يتعمده البعض من إلحاق الأذى وإثارة المشاكل بتصاريح مفبركة والضرر النفسي بقصد أو غير قصد".

وأتم الشيخ قائلا: "دعواتكم لي في تجربتي الجديدة وفي حياتي بصفة عامة، وأتمنى لكم جميعًا دوام الصحة والسعادة والتوفيق".

يُذكر أن أحمد الشيخ، الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الزمالك، انضم إلى بيراميدز في آخر يوم من فترة الانتقالات في صفقة انتقال حر بعد إنهاء تعاقده مع الأهلي.