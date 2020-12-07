بعد نشر قصته.. إنبي يتكفل برعاية الطفل صاحب حلم الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن محمد خالد غرابة، عضو مجلس إدارة نادي إنبي، ترحيبه بدعم الطفل يوسف صاحب الصورة التي انتشرت له مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يفترش الأرض خلف أسوار نادي يبحث عن حلم ممارسة كرة القدم كباقي الأطفال في نفس عمره.

وكتب غرابة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" تابعت هذه الصور بكل إهتمام فهى تروى قصة قصيرة لحلم طفل جميل بسيط لديه الأمل والطموح فى أن يمارس حقه فى ممارسة رياضة متمثلة فى كرة القدم وظروفه تمنع حلمه المشروع".

وأضاف:" بالنيابة عن نادي إنبي أُرحب به بكل حب وله منا كل الدعم وأتمنى التواصل معه ليتواجد فى تدريبات الفئة السنية الخاصة به".

وتواصل الخليج 365 مع المصور سهل عبد الرحمن الذي قام بالتقاط صورة الطفل يوسف للإطلاع على القصة اضغط هنا