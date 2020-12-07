بالوتيلي ينضم لفريق مونزا الإيطالي

أعلن نادي مونزا الايطالي زالذي يلعب ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية في ايطاليا رسمياً، عن تعاقده مع ماريو بالوتيلي نجم منتخب ايطاليا ولاعب انترميلان واي سي ميلان السابق. انترميلان واي سي ميلان السابق. ووقع بالوتيلي عقداً يمتد لموسم واحد مع مونزا الذي يملكه سيلفيو بيرلسكوني رئيس نادي ميلان السابق، ويديره أدريانو جالياني المدير الرياضي السابق ايضاً للروسنيري. وينضم بالوتيلي الذي سيرتدي القميص رقم 45 لزميله السابق كيفن برنس بواتينج نجم منتخب غانا وميلان وبرشلونة الاسباني سابقاً.

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