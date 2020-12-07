مدرب استون فيلا يكشف موقف تريزيجيه من المشاركة أمام ولفرهامبتون

كشف دين سميث المدير الفني لفريق استون فيلا الانجليزي، عن موقف محمود حسن تريزيجيه نجم الفريق ولاعب المنتخب الوطني من المشاركة في المباراة المقبلة أمام ولفرهامبتون ضمن منافسات الدوريالانجليزي الممتاز.
وكان تريزيجيه قد تعرض لإصابة قوية في الرأس خلال مشاركته في المباراة التي جمعت استون فيلا بوستهام قبل أيام.
وقال سميث في تصريحات لشبكة "برمنجهام" الانجليزية: " تريزيجيه تعرض لاصابة في رأسه بعد اصطدامه بديكلان رايس، أنه يضع ضمادة حول رأسه ويشارك بها في التدريبات".
وأضاف: " انه في حالة جيدة، وسيكون متواجداً مع الفريق في مباراتنا المقبلة أمام ولفرهامبتون".
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