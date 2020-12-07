النصر يسقط في فخ التعادل مع الاتفاق بالدوري السعودي

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق نتيجة مواجهة فريق النصر أمام نظيره فريق الاتفاق فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الاثنين علي استاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
أحرز أهداف النصر كلا من ساميالنجعي و عبدالرزاق حمدالله في الدقيقتين 88 ،99 من زمن اللقاء.
بينما أحرز ثنائية الاتفاق فيليب كيش من ركلة جزاء ونعيم السليتي في الدقيقتين 54 ، 51 من زمن اللقاء.
بهذة النتيجة يحتل نادي الاتفاق المركز الثاني عشر
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة نظيره فريق ضمك يوم السبت 12 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدورى السعودى، بينما يواجه فريق النصر نظيره فريق أهلي جدة يوم السبت المقبل.
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