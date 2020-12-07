ريكاردو يرحب بعودة محمد صبحي للإسماعيلي

حرص البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى على الترحيب بعودة محمد صبحى حارس المرمى. وعقد المدرب البرازيلى اجتماع ترحيبى بالحارس بعد عودته لصفوف الدراويش خاصة فى ظل تدربه تحت قيادته خلال الولاتين السابقتين. وانضم صبحى بجانب مروان الصحراوى قبل ساعات من إغلاق القيد فى الميركاتو المنقضى سعيا لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد واستكمال المنافسة بالبطولة العربية.

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