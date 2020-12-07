قرعة متوازنة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022

أجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مساء اليوم الاثنين بمقره في زيورخ قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس اعلام 2022 والتي تقام في دولة قطر.

وتنطلق التصفيات الأوروبية للمونديال بمشاركة 55 منتخباً تم تقسيمها علي 10 مجموعات، يتأهل منها 13 منتخباً للمشاركة في كأس العالم بعد عامين.

وتتأهل المنتخبات العشرة المتصدرة للمجموعات

مباشرة للمونديال بعد نهاية التصفيات التي تنطلق في مارس المقبل، علي أن تخوض المنتخبات اصحاب المركز الثاني في المجموعات ملحقاً بمشاركة أفضل منتخبين في دوري الأمم الأوروبية لم يتأهلا عبر التصفيات لتحديد باقي المنتخبات المشاركة بالمونديال.

وجاءت نتيجة القرعة علي النحو التالي:

المجموعة الأولى:

البرتغال، صربيا، إيرلندا، لوكسمبورج، أذربيجان.

المجموعة الثانية:

إسبانيا، السويد، اليونان، جورجيا، كوسوفو.

المجموعة الثالثة: إيطاليا، سويسرا، إيرلندا الشمالية، بلغاريا، ليتوانيا.

المجموعة الرابعة:

فرنسا، أوكرانيا، فنلندا، البوسنة والهرسك، كازاخستان.

المجموعة الخامسة:

بلجيكا، ويلز، التشيك، بيلاروسيا، إستونيا.

المجموعة السادسة:

الدنمارك، النمسا، إسكتلندا، الكيان الصهيوني، جزر الفارو، مولدوفا.

المجموعة السابعة:

هولندا، تركيا، النرويج، مونتانيجرو، لاتفيا، جبل طارق.

المجموعة الثامنة:

كرواتيا، سلوفاكيا، روسيا، سلوفينيا، قبرص، مالطا.

المجموعة التاسعة:

إنجلترا، بولندا، المجر، ألبانيا، أندورا، سان مارينو.

المجموعة العاشرة:

ألمانيا، رومانيا، إيسلندا، مقدونيا، أرمينيا، ليشتنشتاين.